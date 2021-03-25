В Госдуме ответили на намерение Японии договориться по Курилам

Вадим Карасев

Владимир ДжабаровФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия готова к сотрудничеству с Японией, однако подписание мирного договора не предполагает передачу Токио Курильских островов, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Его ответ сообщает РИА Новости в четверг, 25 марта.

«Мне непонятно, чего добивается Япония. Мы, видимо, подразумеваем разное, когда говорим о заключении мирного договора», — сказал он.

Сенатор предполагает, что японцы видят итогом заключения мирного договора передачу им Курильских островов. Однако это невозможно, подчеркнул Джабаров. «Россия никогда не передаст свои территории, эта тема закрыта», — заключил он.

Ранее в четверг премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал договориться с Россией насчет Южных Курил и решить «нерешенную 70 послевоенных лет проблему» путем диалога.

Российские власти неоднократно говорили о невозможности отказа России от Курильских островов. Ранее в марте в очередной раз об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона не признает суверенитет РФ над Южными Курилами .