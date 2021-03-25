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В Госдуме ответили на новое обвинение НАТО

В Госдуме ответили на новое обвинение НАТОРуслан БальбекФото: Николай Галкин / ТАСС

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил Россию в агрессивном поведении. Об этом сообщает RT в среду, 24 марта.

Парламентарий считает, что подобными заявлениями генсек альянса отвлекает внимание стран-участниц от внутренних проблем. Бальбек отметил, что по сути Столтенберг создает «ложный след».

Ранее в среду Столтенберг заявил, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию в соседних с ней Украине, Грузии и Молдове, а также пытается вмешаться во внутренние дела балканских стран. Он раскритиковал наращивание военного присутствия РФ «от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики».

Кроме того, 24 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил Россию опасным соседом, однако призвал сохранить каналы связи.

В МИД РФ посоветовали НАТО заняться своими проблемами и привели в пример ситуацию с вакцинацией, нарушение прав человека в странах НАТО.

16 марта был опубликован отчет Столтенберга, в котором названы главные угрозы НАТО. Ими стали Россия, терроризм, кибератаки, Китай и климатические изменения.

Россия

По материалам: lenta.ru
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