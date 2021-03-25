В Госдуме предложили лечить детей за счет российских богачей
Кроме бюджетных средств, нужен дополнительный источник финансирования для закупки дорогих лекарств для больных детей. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Депутат предложил лечить детей за счет богатых и сверхбогатых. Он считает, что должна быть нормальная прогрессивная шкала налогообложения, которая «будет собирать не 60 миллиардов на больных детишек, а в районе двух триллионов рублей». Средства можно будет направить в те отрасли, где денег катастрофически не хватает, отметил Куринный.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых» людей. Такую инициативу он выдвинул, комментируя предложение Минтруда ограничить «подозрительно бедным» семьям выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов ответил на предложение Зюганова, заявив, что такой налог уже есть. Он подчеркнул, что повышенным налогом облагаются доходы россиян, которые зарабатывают свыше пяти миллионов рублей в год.
В конце января стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) создаст специальную инспекцию для VIP-клиентов и будет считать налоги богатых россиян отдельно. Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 500 миллионов рублей в год.