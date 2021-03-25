В Госдуме призвали Евросоюз прекратить «вопль» насчет земли в Крыму

Вадим Карасев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Европейский союз (ЕС) и киевские власти прекратить «вопль» насчет земли в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеремет отметил, что решение о запрете владения иностранцами землей в некоторых районах полуострова является справедливым и необходимым, учитывая приграничный характер данных территорий. Он подчеркнул, что Крым — это законная территория России, и другим странам нечего засматриваться на него. По словам парламентария, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.

Ранее Евросоюз раскритиковал запрет владеть землей в Крыму, который распространяется на иностранцев. «Европейский союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является очевидным нарушением международного права. В этой связи Евросоюз не признает этот указ, считает его вступление в силу еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в Россию», — говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

В марте 2020 года российский президент Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Решение вступило в силу в минувшую субботу, 20 марта.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.