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В иракских тюрьмах не осталось российских детей

В иракских тюрьмах не осталось российских детейФото: Елена Афонина / ТАСС

Из тюрем Ирака спасли всех российских детей, работа по их возвращению завершена. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена Анны Кузнецовой, передает РИА Новости.

«Анна Кузнецова сообщила, что в настоящее время официально работа по возвращению несовершеннолетних из тюрем Ирака завершена, информации о том, что там еще могут находиться российские дети, не поступало», — говорится в сообщении.

Операция по возвращению детей из тюрем Ирака и Сирии продолжается несколько лет. О том, что на территории Сирии воюет около девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР, заявил президент Владимир Путин в 2017 году. Из-за этого за последние несколько лет из России было вывезено более тысячи женщин и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.

С 2017 года с Ближнего Востока вывезли 274 ребенка. 122 вернулись домой из Ирака, 152 — из Сирии.

Россия

По материалам: lenta.ru
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