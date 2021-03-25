В Японии 25 марта будет дан старт эстафеты олимпийского огня

Влада Некрасова

Церемония старта эстафеты олимпийского огня пройдет 25 марта в футбольном тренировочном центре J-Village в городе Нараха префектуре Фукусима. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, в связи с расписанием в парламенте не будет присутствовать на церемонии.

На открытии будут глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото и ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр министр Тамаё Марукава. Мероприятие.

Как сообщалось ранее, в связи с эпидемиологической ситуацией пройдет без зрителей.

Эстафета передачи олимпийского огня продлится 121 день, в течении которых факел пронесут через 859 муниципалитетов всех 47 префектур Японии. В эстафете примут участие около 10 тысяч человек.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что огонь Паралимпиады зажгут на месте гибели 19 инвалидов в японском Сагамихаре.

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