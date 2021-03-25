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В Японии пожаловались на США из-за «неправильного» названия моря

В Японии пожаловались на США из-за «неправильного» названия моряФото: Globallookpress.com

Власти Японии пожаловались на использование официальным представителем США «неправильного» названия для обозначения Японского моря. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи, передает РИА Новости.

Как пояснил Сакаи, речь идет об ошибке, которую допустил в своем высказывании представитель Индо-Тихоокеанского командования США Майк Кафка: комментируя ракетные пуски Северной Кореи в регионе, он заявил, что они имели место в «Восточном море». При этом в Японии считают, что единственным принятым в международном сообществе названием для этого моря является Японское.

«Мы сделали представление правительству США и просим исправить [ошибку]», — отметил политик. Он также подчеркнул, что подобные ошибки американской стороны в Японии расценивают как неприемлемые.

В Южной Корее и КНДР Японское море принято называть Восточным или Восточно-Корейским. При этом Сеул уже на протяжении нескольких лет добивается признания этого названия на международном уровне.

В мире

По материалам: lenta.ru
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