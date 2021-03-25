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В Канаде предупредили о тромбах из-за вакцины AstraZeneca

В Канаде предупредили о тромбах из-за вакцины AstraZenecaФото: Globallookpress.com

Министерство здравоохранения Канады предупредило о возникновении тромбов после использования вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 AstraZeneca. Предупреждение поместили в текст инструкции препарата, говорится на сайте канадского Минздрава.

«Министерство здравоохранения заверяет канадцев, что вакцина AstraZeneca остается безопасной и эффективно защищает от COVID-19. Мы призываем людей прививаться любой вакциной, разрешенной для использования в Канаде», — говорится в заявлении ведомства.

Там же отмечается, что в Канаде не выявлено случаев нарушения свертываемости крови после прививки препаратом Covishield — выпущенной в Индии вакциной от AstraZeneca.

В настоящее время ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Представители Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), в свою очередь, сообщили о 22 случаях тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca на территории ЕС.

В мире

По материалам: lenta.ru
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