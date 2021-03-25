Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Киеве прохожий, рискуя жизнью, спас тонущую в Днепре девушку: очевидцы сняли подвиг на видео

В Киеве прохожий, рискуя жизнью, спас тонущую в Днепре девушку: очевидцы сняли подвиг на видео

В Киеве прохожий, рискуя жизнью, спас тонущую в Днепре девушку: очевидцы сняли подвиг на видео

В Оболонском районе Киева прохожий спас девушку, провалившуюся под лед. Об этом сообщили в киевском главке ГСЧС.

Сообщается, что спасатели, после звонка о ЧП, прибыли на улицу Приречная, 27а. Но девушку уже из воды вытащил мужчина, который не побоялся холодной воды. Известно, что героя зовут Тарас Чухлиб.

Он сказал, что не считает свой поступок героическим.

Пострадавшую невредимую, но с признаками переохлаждения, передали медикам, ее жизни ничего не угрожает.


Напомним, три дня назад киевские патрульные и случайный прохожий спасли троих детей, провалившихся под лед в озере в парке «Партизанская слава».

О том, как спасатель и односельчане на Винничине спасли пенсионера, который провалился в полынью, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Израильские военные случайно опубликовали в Сети расположение секретных баз
Израильские военные случайно опубликовали в Сети расположение
В США создали рюкзак-поводырь для слабовидящих
В США создали рюкзак-поводырь для слабовидящих
Британия назвала официальную причину смерти внука Назарбаева в Лондоне
Британия назвала официальную причину смерти внука Назарбаева в Лондоне
Дело о «ЧВК Семенченко»: суд отказался взять подозреваемых под стражу
Дело о «ЧВК Семенченко»: суд отказался взять подозреваемых под стражу
В Роспотребнадзоре оценили опасность новых мутаций коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили опасность новых мутаций коронавируса
Путина удивила фотография Баскова в детском театре
Путина удивила фотография Баскова в детском театре
Вертолет МЧС упал в Калининградской области во время учебного полета
Вертолет МЧС упал в Калининградской области во время учебного полета
Жена Мамаева решила сделать подтяжку ягодиц после заявления о разводе
Жена Мамаева решила сделать подтяжку ягодиц после заявления о разводе
Миронов презентовал предвыборный проект "Справедливый наблюдатель"
Миронов презентовал предвыборный проект "Справедливый наблюдатель"
Директор ассоциации "НОМ" Алена Булгакова рассказала о масштабной программе подготовки независимых наблюдателей
Директор ассоциации "НОМ" Алена Булгакова рассказала о масштабной
BTS вспомнили о своих старых фанатах: «40-летние пережили столько всего»
BTS вспомнили о своих старых фанатах: «40-летние пережили столько
Криминальное прошлое Чонгука: за что избивал своих одноклассников?
Криминальное прошлое Чонгука: за что избивал своих одноклассников?

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
В Минздраве оценили влияние вакцины от коронавируса на онкобольных
В Минздраве оценили влияние вакцины от коронавируса на онкобольных
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи

Еще по теме

Полицейские вместе с прохожим спасли троих детей в киевском парке
Спасителем людей, упавших в авто в Русановский канал в Киеве, оказался прокурор (видео)
Житель Карелии спас провалившуюся под лед собаку (ВИДЕО)
Прохожий спас жизнь омичу, а затем украл у него телефон