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В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР

В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
Национализация украинского предприятия "Мотор Сич" приведет к катастрофе в экономике страны. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Первый казацкий" высказал эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.

В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич", одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. Двадцатого марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО "Мотор Сич" с последующей передачей государственному агентству АРМА.

По мнению Степанюка, своими действиями официальный Киев показал всему миру, что инвестировать в Украину нельзя, потому что государство без юридических причин отбирает собственность

Китая, то я не знаю, что случится с экономикой – это будет просто катастрофа", - заявил Степанюк.
Экономика

По материалам: ria.ru
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