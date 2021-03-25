В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич", одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. Двадцатого марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО "Мотор Сич" с последующей передачей государственному агентству АРМА.
По мнению Степанюка, своими действиями официальный Киев показал всему миру, что инвестировать в Украину нельзя, потому что государство без юридических причин отбирает собственностьКитая, то я не знаю, что случится с экономикой – это будет просто катастрофа", - заявил Степанюк.