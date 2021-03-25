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В Кировской области женщина погибла при очистке крыши от снега

Смерть при бытовых обстоятельствах произошла в деревне Салтыки Кирово-Чепецкого района. Все произошло, когда женщина чистила крышу своего дома от снега. Но проводя столь опасные виды работ, потерпевшая забыла о безопасности.

И это обернулось весьма печальными последствиями. Огромная снежная глыба скатилась с крыши прямо на саму женщину. К сожалению, 36-летняя жительница деревни умерла.

Сотрудники Следкома сейчас разбираются в произошедшем. И ведомство не забыло предупредить граждан о том, что нужно быть аккуратным при осуществлении работ по уборке кровли от снежных масс. Рекомендации заключаются также и в том, что нужно обходить водостоки и не подбираться к стенам сооружений. Если все же вы заметили, что с крыши скатывается глыба, то нужно спрятаться под козырьком дома или прижаться к стене.

Что касается управляющих компаний, то их руководителям следует организовать работу по очистке крыш так, чтобы потом не было пострадавших или погибших.

Сообщение В Кировской области женщина погибла при очистке крыши от снега появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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