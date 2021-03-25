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В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не согласился с тем, что курс рубля "лихорадит": волатильность может быть чуть выше обычного.

Пескову журналисты задали вопрос, есть ли у Кремля информация, когда именно могут быть введены новые санкции со стороны США, и каков будет их размах, поскольку рубль сейчас "лихорадит".

"У Кремля такой информации нет (когда могут быть введены новые санкции). Я не соглашусь с вами со словом "лихорадить", ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит", - сказал Песков.

Экономика

По материалам: ria.ru
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