В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР

Влада Некрасова

Ракетные испытания Северной Кореи не представляют угрозы для России, однако российская сторона внимательно наблюдает за ними, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

"Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями", - сказал Песков в ответ на вопрос, обеспокоены ли в Москве действиями КНДР и представляют ли они угрозу для РФ.