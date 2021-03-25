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В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева

В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
В Кремле воздерживаются от комментариев о реакции на арест и отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об освобождении от должности задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Член столичной ОНК Марина Литвинович во вторник сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован.

Пензе прошла отставка и арест губернатора и не было никаких протестов, Песков сказал: "Вопрос достаточно абстрактный".

"Наверное, с учетом вчерашнего, мы поздно опубликовали указ об отстранении в связи с недоверием бывшего губернатора, и наверное с учетом этого указа я воздержался бы от каких-либо комментариев", - добавил Песков.

Политика

По материалам: ria.ru
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