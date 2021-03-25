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В Минобороны рассказали о «ментальной» войне против России

В Минобороны рассказали о «ментальной» войне против РоссииАндрей ИльницкийФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий рассказал о том, что Запад во главе с США начал против России «ментальную» войну. Об этом он заявил в интервью журналу «Арсенал Отечества», передает РИА Новости.

По его словам, западные страны сейчас избегают прямой конфронтации с Россией из-за того, что в случае конфликта она способна нанести им неприемлемый ущерб своими ядерным оружием и современной армией. Советник министра добавил, что поэтому Запад развязал против России информационно-гибридную войну.

Ильницкий объяснил, что целью нового типа войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной и цивилизационной основы общества противника. Он подчеркнул, что ход эволюции сознания нельзя повернуть вспять. При этом эксперт отметил, что последствия «ментальной» войны проявляются только как минимум через одно поколение, когда что-то сделать уже невозможно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новой холодной войны между Россией и США фразой «надеемся на лучшее, но готовимся к худшему». «Что касается Российской Федерации, то президент четко заявил о своем желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но в интересах всего мира», — сказал он.

Россия

По материалам: lenta.ru
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