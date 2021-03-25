В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну

Анастасия Иванова

Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу, заявил советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.

Он сказал в интервью журналу "Арсенал Отечества", что западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку она способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность прямого военного столкновения исключена на ближайшие десять лет. Поэтому, отмечает советник министра обороны, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.