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В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну

В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу, заявил советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.

Он сказал в интервью журналу "Арсенал Отечества", что западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку она способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность прямого военного столкновения исключена на ближайшие десять лет. Поэтому, отмечает советник министра обороны, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.

В мире

По материалам: ria.ru
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