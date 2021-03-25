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В Минздраве назвали последствия коронавируса для нервной системы

В Минздраве назвали последствия коронавируса для нервной системы

Ведомости со ссылкой на слова главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава Галины Ивановой, 99 процентов перенесших коронавирусом испытывают осложнения, отражающиеся на работе нервной системы.

К таким нарушениям можно отнести искажение вкуса, обоняния, параличи, тревожные и депрессивные состояния различной степени выраженности, судороги и другие проявления нервных нарушений.

Кроме того, пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, с дыханием, с мочеиспусканием, боли в суставах и мышцах, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, снижение аппетита, изменения уровня сахара в крови.

Сообщение В Минздраве назвали последствия коронавируса для нервной системы появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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