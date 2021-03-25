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В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на олимпиаду «Не прервется связь поколений»

В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на олимпиаду «Не прервется связь поколений»

В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на метапредметную патриотическую олимпиаду «Не прервется связь поколений», сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Присоединиться к ней могут ученики 4–11-х классов московских школ и студенты колледжей.

Заявки принимаются до 20 апреля.

В рамках олимпиады ребятам предлагается представить исследование в одной из номинаций: «Памятник герою», «Реликвия моей семьи», «Хранители памяти: экспонат школьного музея», «Мой герой», «Места памяти», «Имя героя в названии моей школы». Для этого им нужно будет изучить открытые государственные архивы, музейные экспонаты, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

Олимпиада «Не прервется связь поколений» проходит в Москве с 2014 года. Она направлена на сохранение преемственности между поколениями внутри каждой отдельной семьи и всего народа. В прошлом году в олимпиаде приняли участие 17 811 школьников и студентов колледжей, из них 1371 стал победителем, а 4973 – призерами. 

Общество

По материалам: edu.ru
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