В Москве обсудили профилактику суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях

Лидия Мартынова

Вопросы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях обсудили на координационном совещании Минпросвещения России и Минздрава России, информирует пресс-служба Минпросвещения России.

«Педагоги и врачи ближе всех стоят к ребёнку после его семьи, и именно поэтому на образовательные и медицинские организации возлагаются самые большие ожидания в сохранении его здоровья и жизни», – сказала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

Она отметила, что успешность деятельности по раннему выявлению, профилактике и коррекции антивитального поведения у детей и подростков во многом определяется уровнем развития межведомственного взаимодействия всех органов и организаций.

О необходимости выстраивания межведомственные модели профилактической работы и их поддержки на уровне руководителей высших органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации говорил также заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава России Евгений Макушкин.

На координационном совещании был представлен опыт Новосибирска по реализации регионального проекта «Комплексная модель превенции суицидального поведения у школьников образовательных организаций», вызвавший большой интерес у профессионального сообщества психологов в сфере образования и здравоохранения. Практикой организации внутри- и межведомственного взаимодействия по профилактике суицидального поведения поделился главный внештатный педагог-психолог Хабаровского края.

Отмечая изменения в социальном портрете подростка с риском суицидального поведения, участники мероприятия предложили рассмотреть вопрос об организации научного исследования возрастных и личностных особенностей современного ребёнка.

В координационном совещании на тему «Вопросы организации деятельности по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях» приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, представители Минздрава России, главные внештатные педагоги-психологи в субъектах Российской Федерации, главные внештатные специалисты-психиатры и главные внештатные детские специалисты-психиатры Минздрава России в федеральных округах и субъектах Российской Федерации.