В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22

Лидия Мартынова

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 открылась в московском Гостином дворе, в ней принимают участие почти 300 издательств и культурных учреждений из 19 стран, сообщила пресс-служба ярмарки.

"Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 будет проходить с 24 по 28 марта 2021 года... Путь этой ярмарки к читателю оказался непрост: она должна была состояться еще в декабре прошлого года, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Однако чем дольше ожидание, тем радостнее будет встреча", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе, в ярмарке примут участие 288 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран, среди которых - Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Польша, Франция, и другие страны.

В программе ярмарки запланировано порядка 400 мероприятий, в которых примут участие известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые, педагоги, кинематографисты и общественные деятели. Так, народный артист России Сергей Гармаш презентует книгу Сергея Шойгу "Про вчера", которую он озвучил в аудиоформате. Презентации своих новых романов проведут Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Гузель Яхина и многие другие.

Иностранная программа ярмарки пройдет онлайн и офлайн, в мероприятиях примут участие испанский писатель Антонио Муньос, владелец издательства Francesco Brioschi Editore Франческо Бриоски и директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци, а также директор национальной библиотеки Брайденсе в Канаде Джеймс Брэдберн, польский писатель Януш Вишневский, французские писатели Николя Матье, Бернар Миньер и Люси Пьерра-Пажо.