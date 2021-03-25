В Москве суд рассмотрит дело обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии Сергея Василенко

Алексей Вольцев

В Москве суд рассмотрит уголовное дело Сергея Василенко, обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве во время несогласованной акции 31 января.ъ

26-летний Василенко обвиняется в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части Москвы поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии.

Пожар был потушен на площади 5 кв. м, пострадавших нет.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (“Умышленные уничтожение или повреждение имущества”). Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.

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