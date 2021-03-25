В Нагорном Карабахе признал русский язык вторым официальным
Сегодня, 23:35 Лидия Мартынова
Парламент Нагорного Карабаха принял законопроект, согласно которому русский язык стал вторым официальным в непризнанной республике. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
За документ проголосовали 27 депутатов.
Отмечается, что государственным языком в Карабахе останется только армянский язык.
О планах сделать русский язык официальным в Нагорном Карабахе стало известно в декабре.
Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Лавров не подтвердил планов на присоединение Нагорного Карабаха к России.
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По материалам: sm.news