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В Нагорном Карабахе признал русский язык вторым официальным

Парламент Нагорного Карабаха принял законопроект, согласно которому русский язык стал вторым официальным в непризнанной республике. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

За документ проголосовали 27 депутатов.

Отмечается, что государственным языком в Карабахе останется только армянский язык.

О планах сделать русский язык официальным в Нагорном Карабахе стало известно в декабре.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Лавров не подтвердил планов на присоединение Нагорного Карабаха к России.

Сообщение В Нагорном Карабахе признал русский язык вторым официальным появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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