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В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» прошел День открытых дверей

В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» прошел День открытых дверей

В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России прошел День открытых дверей, сообщает  Министерство образования Красноярского края.

Гости могли принять участие в открытых занятиях по следующим направлениям: виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, системное администрирование, основы программирования, программирование на Python, основы алгоритмики и логики.

В течение всего мероприятия для посетителей работали интерактивные зоны, оснащенные самым современным оборудованием. Все желающие могли погрузиться в виртуальную реальность и испытать на себе технологию захвата движения.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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