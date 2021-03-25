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В новосибирском Академгородке в 2022 году будет построена гимназия

В новосибирском Академгородке в 2022 году будет построена гимназия

Современная гимназия № 3 со спортзалами, библиотекой с читальным залом, кабинетами информатики и иностранных языков, со спальней для двух групп продленного дня будет построена в Академгородке Новосибирска, сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

Строительство нового образовательного учреждения начали в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Образование». Здесь будут помещения для младшей школы, среднего звена, два спортивных зала, столовая на 525 мест; образовательная организация будет оснащена современным оборудованием. Общие затраты на объект составят порядка 1,2 млрд рублей.

Новая гимназия входит в список объектов социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра Сибирского Отделения РАН. 

На территории гимназии также появятся хоккейная коробка, беговые дорожки с искусственным покрытием, яма для прыжков в длину, гимнастический городок, площадки с искусственным покрытием для игры в волейбол и баскетбол, игровые площадки для детей начальных классов.

Новое здание будет рассчитано на 1100 гимназистов. Строительство объекта планируется завершить в 2022 году. 

В Новосибирской области за счет реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», а также государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в 2019–2020 годах завершено строительство и введено в эксплуатацию 45 объектов образования, из них 33 детских сада на 6085 мест и 12 школ проектной мощностью 9651 место.

Общество

По материалам: edu.ru
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