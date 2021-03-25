В Петербурге умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания

Влада Некрасова

Советская и российская актриса Лиана Жвания умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте петербургского ТЮЗа им. Брянцева.

“Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы”, — говорится в некрологе.

Сообщается, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

Лиана Жвания — заслуженная артистка РСФСР. Известность ей принесла роль Королевы в советской картине “Двенадцать месяцев”.

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