В Петербурге умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания
Советская и российская актриса Лиана Жвания умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте петербургского ТЮЗа им. Брянцева.
“Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы”, — говорится в некрологе.
Сообщается, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.
Лиана Жвания — заслуженная артистка РСФСР. Известность ей принесла роль Королевы в советской картине “Двенадцать месяцев”.
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