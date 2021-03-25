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В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37 детских школах искусств в 2021 году

В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37 детских школах искусств в 2021 году

В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37 детских школах искусств в 2021 году, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

«В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» с участием средств федерального бюджета планируется приобретение 477 инструментов для 17 детских школ искусств из 15 муниципальных образований. Из областного бюджета планируется покупка 448 инструментов для оснащения 20 детских школ искусств из 13 муниципальных образований. Всего в текущем году в 37 школах искусств появится почти одна тысяча инструментов», – говорится в сообщении.

Общество

По материалам: edu.ru
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