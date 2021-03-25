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В Приморском районе Петербурга появилась гигантская рука с шавермой

В Приморском районе Петербурга появилась гигантская рука с шавермой

На данный момент автора скульптуры пока не нашли. Местные СМИ предполагают, что появлению блюда поспособствовал арендатор здания. Пока журналистам с ним связаться не удалось.

Пользователи неоднозначно отнеслись к памятнику. Они оставили в комментариях вопросы: «Зачем?» и «Кому это пришло в голову?», пишет «Петербургский дневник». В издании добавили, что представители пресс-службы районной администрации назвали гигантскую шаверму вандализмом.

«Похоже на вандализм, если это к фасаду крепили», – отметили в пресс-службе.

Сообщение В Приморском районе Петербурга появилась гигантская рука с шавермой появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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