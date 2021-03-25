В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками «Спутника V»

Вадим Карасев

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Между первой и второй прививкой российским препаратом «Спутник V» необходим перерыв скором до шести недель. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радиостанции «Вести FM», передает РИА Новости.

«В силу ряда обстоятельств, когда невозможно строго на 21 день получить вакцину, до шести недель допускается перерыв между введением первой и второй дозы», — отметил Горелов.

Насколько обязательно получение второго компонента препарата, Горелов не уточнил.

Всего в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, идут испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».