Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками «Спутника V»

В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками «Спутника V»

В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками «Спутника V»Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Между первой и второй прививкой российским препаратом «Спутник V» необходим перерыв скором до шести недель. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радиостанции «Вести FM», передает РИА Новости.

«В силу ряда обстоятельств, когда невозможно строго на 21 день получить вакцину, до шести недель допускается перерыв между введением первой и второй дозы», — отметил Горелов.

Насколько обязательно получение второго компонента препарата, Горелов не уточнил.

Всего в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, идут испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Байден заявил о срыве сроков вывода войск из Афганистана
Байден заявил о срыве сроков вывода войск из Афганистана
Байден назвал главный приоритет во внешней политике
Байден назвал главный приоритет во внешней политике
В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"
В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили депутатского мандата
Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили
В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками «Спутника V»
В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками
Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»
Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»
Рианна возвращается! Певица выпускает альбом
Рианна возвращается! Певица выпускает альбом
Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного
Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного
Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать" Крым
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать"
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом

Еще по теме

В Роспотребнадзоре рассказали об испытаниях вакцин от COVID-19 среди детей
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней