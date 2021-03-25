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В России на время Олимпиады появятся фан-зоны

В России на время Олимпиады появятся фан-зоны

Олимпийский комитет России решил организовать фан-зоны для российских болельщиков во время Олимпиады-2021. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Мы откроем фан-зоны для наших болельщиков. Одной из первых площадок будет стадион "Лужники".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

25 марта в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. В первый же день факел потух — его пришлось разжигать из резервной лампады. Забег продолжился после того, как пламя восстановили.

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По материалам: uposters.ru
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