В России на время Олимпиады появятся фан-зоны
Сегодня, 16:55 Вадим Карасев
Олимпийский комитет России решил организовать фан-зоны для российских болельщиков во время Олимпиады-2021. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
Мы откроем фан-зоны для наших болельщиков. Одной из первых площадок будет стадион "Лужники".
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.
25 марта в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. В первый же день факел потух — его пришлось разжигать из резервной лампады. Забег продолжился после того, как пламя восстановили.
По материалам: uposters.ru