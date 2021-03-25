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В России предупредили о риске подорожания очков

В России предупредили о риске подорожания очковФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Очки в России могут подорожать на 10-15 процентов. Об этом предупредил член координационного совета Оптической ассоциации Вячеслав Валынкин, передают «Известия».

Он пояснил, что сейчас в правительстве рассматривают документ об исключении линз с нулевыми диоптриями из перечня медицинских товаров, освобожденных от уплаты НДС при ввозе или реализации в России. Таким образом под угрозой подорожания оказались декоративные и солнцезащитные очки, а также «антифары». Также Валынкин отметил, что компании начнут перекладывать издержки на весь товарный ассортимент.

В случае принятия документа под ударом окажутся пожилые люди, использующие линзы с нулевой рефракцией для профилактики гипертонии, а также дети, которые носят очки для исправления косоглазия, утверждает глава фирмы-производителя медицинской оптики «Латан» Максим Федоров.

24 марта издатели предупредили о риске резкого подорожания книг в России из-за дефицита офсетной бумаги. Стоимость может подскочить на 20 процентов. Проблема дефицита бумажной продукции существует в стране с февраля этого года, отмечают эксперты. Кроме издательств страдают и производители товаров, для которых нужна бумажная или картонная упаковка. По прогнозам игроков рынка, пиковых значений дефицит достигнет к лету этого года.

22 марта стало известно, что жителям России придется дороже покупать вещи на летний и осенний сезоны. Пподорожание одежды, обуви и аксессуаров на российском рынке объясняется ростом стоимости материалов: с начала 2021 года цена хлопка увеличилась на 30-35 процентов, а других материалов — на 20 процентов. Специалисты связывают рост закупочной стоимости тканей с курсом доллара, который постоянно меняется.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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