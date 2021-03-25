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В РПЦ объяснили появление священников в TikTok и Clubhouse

В РПЦ объяснили появление священников в TikTok и ClubhouseВладимир ЛейгодаФото: Нина Зотина / РИА Новости

Православные священники начали появляться в TikTok и Clubhouse, чтобы наладить общение с молодежью. Об этом рассказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в YouTube-передаче «Дайте сказать!».

Он отметил, что две тысячи лет назад проповедники выходили на городские площади, потом начали ходить на телевидение, а теперь регистрируются в соцсетях. С началом пандемии коронавируса многие священнослужители вели прямые трансляции в «Одноклассниках», проводили беседы с прихожанами в Zoom, общались в Instagram.

При этом Легойда считает, что пока технологии не могут заменить реального похода в храм. «Онлайн-исповедь — это какие-то исключительные случаи, когда не получается [в храм прийти] или еще что-то, но во время исповеди ты должен быть рядом со священником», — объяснил он.

Ранее священник и блогер из Челябинска Владимир Панарин разместил в TikTok видео, где он рассказывает, почему россияне никогда не будут богатыми. По его словам, таким образом Господь бережет людей от развращения их сердец.

Россия

По материалам: lenta.ru
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