В Сети показали эшелоны с техникой ВС в Ростовской области на границе с Украиной

Лидия Мартынова

Как сообщает портал www.rznonline.ru, военкор Юрий Котенок поделился фотографией из Телеграм канала представителя ЛНР Андрея Марочко, на которых видны изображения состава с военной техникой в Ростове.

На опубликованных в канале фотоснимках видны стоящие на железнодорожных платформах бронеавтомобили «Тигр» в полном вооружении, грузовики КамАЗ со штабными кунгами, бензовозы и БТР. При этом на военной техники нет никах опознавательных знаков, поэтому принадлежность к кому-либо понять не представляется возможным.

Кроме того неизвестен и маршрут эшелона. Со слов Котенка, Марочко лишь указывает, что состав находится вблизи с границей Украины. По мнению экспертов, Донбасс является не обязательной целью. Не исключено, что техника просто следует к определенным военным частям.

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