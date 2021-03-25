В Севастополе осудят организатора конных прогулок после травмирования наездницы

Лидия Мартынова

В Севастополе осудят организатора конных прогулок после того, как наездница упала с лошади и получила тяжкие травмы. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали в прокуратуру для дальнейшего направления в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Женщина организовывала платные конные прогулки по селу Черноречье. Туристку посадили на лошадь без защитной экипировки. Наездница упала, получила тяжкие травмы. По статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью” возбудили уголовное дело.

“В нарушении ряда норм и стандартов, женщина не обеспечила туристке катание под присмотром квалифицированного специалиста, не снабдила защитной экипировкой, не проверила правильность экипировки для верховой езды на самой лошади, не приняла меры безопасности во время конной прогулки”, – сообщили следователи.

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