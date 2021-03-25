Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова

В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова

В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой ЛужковаДжен ПсакиФото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не знакома с сообщениями о связи между сыном президента США Джо Байдена и предпринимательницей и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Ее слова приводит издание New York Post.

При этом Псаки оценила обвинения в адрес сына Байдена Хантера как «не подкрепленные большим количеством доказательств». «Если у вас есть доказательства или подробности, я с радостью обсужу их подробнее», — заявила она журналистам.

В сентябре сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли подготовили доклад, в котором говорится, что сын Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал деньги от Батуриной. В частности, стало известно, что россиянка перевела в общей сложности 3,5 миллиона долларов на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. 11 переводов на сумму 392 тысячи долларов прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.

Тогдашний президент США Дональд Трамп даже упоминал содержание этого доклада в ходе предвыборных дебатов 2020 года. Джо Байден в ответ назвал эти сведения ложными.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Скончалась королева из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания
Скончалась королева из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания
В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на олимпиаду «Не прервется связь поколений»
В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на олимпиаду «Не
В Москве обсудили профилактику суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях
В Москве обсудили профилактику суицидального поведения
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова
В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова
Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»
Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»
МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого канала
МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого
Дети из двух российских поселков встали на колени и попросили построить школу
Дети из двух российских поселков встали на колени и попросили
Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса
Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса
В иракских тюрьмах не осталось российских детей
В иракских тюрьмах не осталось российских детей
Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca
Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном

Еще по теме

Сенат США уличил сына Байдена в коррупции на Украине и нашел связь с Еленой Батуриной
Сенатор РФ Пушков дал совет США после слов Псаки о России
Псаки рассказала о намерении Байдена не сдерживаться в выражениях против России
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине