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В США создали рюкзак-поводырь для слабовидящих

В США создали рюкзак-поводырь для слабовидящих

В США создали умный рюкзак, который позволяет слабовидящим ориентироваться в пространстве. Автором проекта стал Джагадиш Махендран из Института ИИ при Университете Джорджии.

Устройство использует пространственную 4К-камеру, которая крепится на пояс или на жилет, а также GPS-приемник. Камера собирает информацию об окружающей среде и передает данные в рюкзак, где они обрабатываются вычислительным модулем на основе технологий Intel. Затем устройство голосом оповещает хозяина об изменении высоты дороги и препятствиях на его пути: дорожных знаках, пешеходных переходах, бордюрах, лестницах, движущихся объектах.

В умном рюкзаке используется камера Luxonis OAK-D, обладающая встроенными возможностями машинного обучения и компьютерного зрения. Она при помощи нейросетей размечает карту глубины в реальном времени, а решение на базе технологий Intel Movidius VPU и OpenVINO распознает объекты и передает данные голосом в беспроводные наушники пользователя по Bluetooth. Камера питается от батареи, размещенной в поясной сумке, и может работать до 8 часов на одном заряде.

"Я был поражен горькой иронией того, что, пока я обучаю роботов видеть, на свете есть много людей, нуждающихся в помощи. Это побудило меня создать систему визуальной помощи на базе открытого ПО OpenCV Artificial Intelligence Kit с пространственной ИИ-системой зрения Depth (OAK-D) от Intel", — заявил Махендран.

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По материалам: uposters.ru
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