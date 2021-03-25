Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Вдова Бориса Грачевского: «Обращалась к психологу, но он оказался бессилен»

Вдова Бориса Грачевского: «Обращалась к психологу, но он оказался бессилен»

Вдова Бориса Грачевского: «Обращалась к психологу, но он оказался бессилен»

Более двух месяцев прошло со смерти Грачевского, которого не стало в результате осложнений из-за коронавируса. Вдова режиссера до сих пор не может прийти в себя от страшной трагедии и признается, что с каждым днем боль от потери лишь разгорается с новой силой.


После смерти супруга Екатерина Белоцерковская обращалась за помощью к специалисту, но он, увы, оказался бессилен перед ее страданиями. «Пробовала обращаться к психологу — лично мне не помогло. Если кому-то помогает, то слава Богу. Для меня пока что психология бессильна!» — призналась подписчикам 36-летняя вдова Бориса Юрьевича.

Напомним, Борис Грачевский ушел из жизни 14 января после осложнений, вызванных коронавирусом. С тех пор прошло 2,5 месяца, но Екатерина все не может прийти в себя.

«Время пока бессильно. Я бы даже сказала, что с каждым днем мне становится все хуже, — констатировала она. — Не могу объяснить, почему так происходит — либо осознание приходит, либо что-то другое...»

8 апреля сыну Екатерины и режиссера исполнится год. Лишь ради малыша безутешная вдова старается держаться и не впасть в тяжелую депрессию. 

«Она, конечно, сильно переживала, но на поминальном вечере уже стала оттаивать, ведь у нее есть сын. Катя говорит: «Ради Филиппа я готова жить дальше». Конечно, если бы не было сына, она бы «была готова лечь в могилу». Так она говорит. Она молодая, здоровая. Действительно, он (Грачевский — прим. «NewsTes.ru») делал многое, чтобы украсить ее жизнь. Она приняла эту любовь по-настоящему, как первую и единственную, была влюблена в своего мужа. И сын дает ей силы для жизни. Надеюсь, что все будет нормально», — делился как-то художник Никас Сафронов, который близко общался с семьей Бориса Юрьевича.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Clubhouse для Android может выйти уже через пару месяцев
Clubhouse для Android может выйти уже через пару месяцев
Американский журналист Херш сыронизировал по поводу неудачного проката Трусовой
Американский журналист Херш сыронизировал по поводу неудачного
В Белоруссии запустили промышленное производство вакцины «Спутник V»
В Белоруссии запустили промышленное производство вакцины «Спутник V»
В Севастополе бывшего главу ГЖИ задержали за взятку в 1,6 млн рублей
В Севастополе бывшего главу ГЖИ задержали за взятку в 1,6 млн рублей
Электрокары Tesla Model 3 подорожали до уровня февральских цен
Электрокары Tesla Model 3 подорожали до уровня февральских цен
Леонид Кравчук публично вакцинировался от ковида
Леонид Кравчук публично вакцинировался от ковида
В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22
В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22
Звезда «Американской истории ужасов» и «Ванда/Вижн» сыграет серийного убийцу
Звезда «Американской истории ужасов» и «Ванда/Вижн» сыграет серийного
Вдова Бориса Грачевского: «Обращалась к психологу, но он оказался бессилен»
Вдова Бориса Грачевского: «Обращалась к психологу, но он оказался
Мама Виталия Гогунского впервые прокомментировала скандал сына с бывшей женой
Мама Виталия Гогунского впервые прокомментировала скандал сына с
Дочь Александра Серова устроила ему трогательный праздник в честь дня рождения — видео
Дочь Александра Серова устроила ему трогательный праздник в честь дня
Остались 15-летняя дочь и 8-летний сын: шахтер погиб в Белозерском
Остались 15-летняя дочь и 8-летний сын: шахтер погиб в Белозерском

Топ на сегодня

"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Берлускони попал в больницу
Берлускони попал в больницу
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Еще по теме

Много слез! В день рождения Грачевского вдова написала пост: «Мое сердце разбито»
Вдова Грачевского: «Боря, я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха Вселенной!»
Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский
Экс-супруга Бориса Грачевского: «Его вдова Катя позвонила мне и попросила вступить в наследство»