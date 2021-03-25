Вдова Бориса Грачевского: «Обращалась к психологу, но он оказался бессилен»

Влада Некрасова

Более двух месяцев прошло со смерти Грачевского, которого не стало в результате осложнений из-за коронавируса. Вдова режиссера до сих пор не может прийти в себя от страшной трагедии и признается, что с каждым днем боль от потери лишь разгорается с новой силой.

После смерти супруга Екатерина Белоцерковская обращалась за помощью к специалисту, но он, увы, оказался бессилен перед ее страданиями. «Пробовала обращаться к психологу — лично мне не помогло. Если кому-то помогает, то слава Богу. Для меня пока что психология бессильна!» — призналась подписчикам 36-летняя вдова Бориса Юрьевича.

Напомним, Борис Грачевский ушел из жизни 14 января после осложнений, вызванных коронавирусом. С тех пор прошло 2,5 месяца, но Екатерина все не может прийти в себя.

«Время пока бессильно. Я бы даже сказала, что с каждым днем мне становится все хуже, — констатировала она. — Не могу объяснить, почему так происходит — либо осознание приходит, либо что-то другое...»

8 апреля сыну Екатерины и режиссера исполнится год. Лишь ради малыша безутешная вдова старается держаться и не впасть в тяжелую депрессию.

«Она, конечно, сильно переживала, но на поминальном вечере уже стала оттаивать, ведь у нее есть сын. Катя говорит: «Ради Филиппа я готова жить дальше». Конечно, если бы не было сына, она бы «была готова лечь в могилу». Так она говорит. Она молодая, здоровая. Действительно, он (Грачевский — прим. «NewsTes.ru») делал многое, чтобы украсить ее жизнь. Она приняла эту любовь по-настоящему, как первую и единственную, была влюблена в своего мужа. И сын дает ей силы для жизни. Надеюсь, что все будет нормально», — делился как-то художник Никас Сафронов, который близко общался с семьей Бориса Юрьевича.