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Вертолет МЧС упал в Калининградской области во время учебного полета

Вертолет МЧС упал в Калининградской области во время учебного полетаФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вертолет МЧС России КА-32 упал в Калининградской области в акваторию Куршского залива во время учебного полета. Об этом сообщает Telegram-канал «LIFE SHOT».

По информации канала, двух человек спасли и доставляют на катере на берег.

Как сообщил Telegram-канал 112, по предварительным данным, один человек погиб.

Ранее в марте вертолет с российскими военными специалистами разбился в Центральноафриканской Республике (ЦАР). По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. На борту находились два человека, вертолет упал в болото и сгорел.

В октябре 2020 года вертолет летел из Вологды в Великий Устюг, зацепился за высоковольтную линию и упал в реку Сухона между деревнями Бобровское и Мыс Нюксенского района. Затем его начало уносить течением, внутри находились тела людей. На месте происшествия работали 21 человек и восемь единиц техники.

Россия

По материалам: lenta.ru
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