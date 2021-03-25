Виктор Дробыш оценил шансы Манижи на Евровидении-2021

Анастасия Иванова

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в беседе с ведущей YouTube-канала Аленой Жигаловой оценил шансы на победу и песню певицы Манижи (Манижа Сангин) на конкурсе Евровидение в этом году.

По мнению Дробыша, исполнительница, которая будет представлять Россию с композицией "Russian Woman", не сможет претендовать на первые места.





"Думаю, что во второй десятке мы будем гарантированно, — говорит продюсер. — И это никак не опускает ее как певицу. Просто это примерно та же история, как была в свое время у меня с Подольской (подопечная Дробыша Наталья Подольская представляла Россию на Евровидении в 2005 году и заняла лишь 15 место. — Прим. ред.)".

И хотя Дробыш считает, что Манижа — "интересная" артистка, песня ему не понравилась. "Лично на меня она впечатления не произвела. И, судя по всему, много на кого не произвела", — подчеркнул он.

составили свой рейтинг возможных претендентов на победу. Пока они отдают победу на Евровидении-2021 представительнице Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с композицией "Je Me Casse".

Второе и третье место, по прогнозам экспертов, займут музыканты из Швейцарии и Франции. Манижу пока они поставили на 13 место.

Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.