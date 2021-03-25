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Викторина! Кто вы с Шугой: родственные души или влюбленные?

Викторина! Кто вы с Шугой: родственные души или влюбленные?

Пройдите тест и узнайте, что бы вас ждало с Шугой, если бы вы были знакомы.

Уверены, что когда-то вы задумывались, с кем бы у вас получились крепкие любовные отношения. Или дружба. Шуга (Suga) из группы BTS – один из самых завидных холостяков во всем мире, и за его сердце готовы бороться миллионы поклонниц.


Благодаря викторине вы можете узнать, получилось бы у вас что-то с Шугой, или вы стали бы хорошими друзьями. Просто отвечайте на вопросы.


Верите ли вы в настоящую любовь? Да – 1, нет – 2.
Вы сильно привязываетесь к людям, которые вам нравятся? Да – 1, нет – 2.
Вы интроверт или экстраверт? Интроверт – 1, экстраверт – 2.
Кто вам нравится больше: Шуга или Agust D. Шуга – 1, Agust D – 2.
Вы любите читать книги? Да – 1, нет – 2.
Вы любите готовить? Да – 1, нет – 2.
Что вы цените больше: любовь или дружбу? Любовь – 1, дружба – 2.
Сон – важен для вас? Да – 1, нет – 2.
Вы эмоциональны, когда влюбляетесь? Да – 1, нет – 2.
Вы любите вечеринки? Да – 1, нет – 2.

Если у вас получилось больше ответов с цифрой 1, то, поздравляем, у вас есть все шансы завоевать сердце холостяка Шуги. Вы смогли бы стать гармоничной парой. Если больше ответов с цифрой 2 – не отчаивайтесь! Вы были бы хорошими друзьями. Если же одинаковое количество и тех, и других ответов, тогда у вас с Шугой получились бы и любовные отношения, и дружба! А какая любовь может быть без дружбы?

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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