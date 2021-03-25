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Вирусолог оценил возможность заражения сразу несколькими штаммами COVID-19

Вирусолог оценил возможность заражения сразу несколькими штаммами COVID-19Фото: JUAN MEDINA / Reuters

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко оценил возможность заражения сразу несколькими штаммами COVID-19. Об этом он заявил РИА Новости.

Бутенко отметил, что есть описания случаев, когда в течение одного заболевания у пациента находили разные варианты коронавируса. По его словам, это объясняется тем, что у вируса сегментированный геном, и там происходят мутации. Он также добавил, что похожие процессы наблюдаются при ВИЧ-инфекции и прочих заболеваниях. Это называется изменчивость или эволюция вируса, резюмировал специалист.

Бутенко подчеркнул, что пока еще нельзя судить о том, как наличие нескольких вариантов вируса в организме влияет на течение заболевания и эффективность вакцин.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев предупредил, что в России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. «Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года», — отметил эксперт.

Россия

По материалам: lenta.ru
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