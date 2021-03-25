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Виталий Гогунский: «Ирина старалась, чтобы я вернулся к ней от жены»

Виталий Гогунский: «Ирина старалась, чтобы я вернулся к ней от жены»

Роль Кузи в некогда популярном сериале «Универ» на ТНТ подарила Гогунскому не только известность, но и любовь в лице модели Ирины Маирко, которую как-то пригласили сняться в эпизоде ситкома. Правда, этот брак не стал счастливым, принеся обоим много боли и обид.


Между Ириной и Виталием почти мгновенно возникла симпатия. Артист, не раздумывая, пригласил девушку на свидание, после которого пара уже не расставалась.

«Так получился подарок всей моей жизни — дочь Милана. Я мечтал о дочери с 1995 года, не знаю почему. И я хочу еще одну дочь! Наши отношения с Ириной стали портиться еще до рождения Миланы. Я просто взял на себя ответственность по финансам и... не жил с Ирой. Спустя два года после появления Миланы мы сошлись, но не сложилось. И не потому, что Ирина какой-то плохой человек», — разоткровенничался 42-летний Гогунский в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». 

Потерпев фиаско в личной жизни, актер вспомнил о девушке по имени Анна, которая его зацепила во время случайной встречи в кафе. Он связался с ней и, как оказалось, не напрасно. 

«Так получилось, что в это время мы понадобились друг другу. С Аней я узнал, что такое теплота, понимание, поддержка и спокойствие. Моя мама приняла Анну Юрьевну. Но так получилось, что я так и не познакомился с ее родителями. Представляете? И это при том, что мы были уже в браке! Никто не знал о нашей помолвке, свадьбе. Мы были счастливы как дети. Сейчас Аня живет во Франции, она знает три языка и развивается», — отметил артист.

Спустя несколько лет Анна и Виталий рассталась, и актер вернулся к Маирко. «Мне показалось, что Аня чувствовала себя обделенной. Наверное, ей казалось, что я слишком люблю дочь. Могу сказать, что Ира старалась, чтобы я вернулся к ней. Она хотела быть полезной мне. Единственное, я в тот момент был опустошен, мне хотелось перезагрузиться», — признался Гогунский. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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