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Власти собрались сдавать тайгу в аренду

Власти собрались сдавать тайгу в аренду

Российские власти планируют сдавать участки тайги в аренду под лесопосадку и продажу "углеродных кредитов". Для этого будет создана специальная цифровая платформа с информацией о способности леса поглощать углекислый газ, пишет Bloomberg.

Бизнесмены смогут инвестировать средства в посадку новых деревьев и защиту уже существующих. При увеличении объема углекислого газа компаниям станет доступна продажа "углеродных кредитов". Таким образом, предприятия будут условно компенсировать часть своих вредных выбросов. Подобные меры также поспособствуют уменьшению критики в адрес страны "из-за ее скромных усилий по борьбе с изменениями климата".

"На долю России приходится 20 процентов мировых лесов. Мы можем превратить их в крупный центр улавливания углерода", — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Еще одна цель данной программы — монетизация тайги. В проекте уже заинтересованы "Газпром нефть", "Сибур" и "Синара".

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По материалам: uposters.ru
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