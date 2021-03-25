Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Военный самолет разбился в Великобритании

Военный самолет разбился в ВеликобританииФото: Royal Air Force

Учебно-тренировочный самолет Hawk T1 ВВС Великобритании потерпел крушение. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что самолет разбился в графстве Корнуолл на юго-западе Англии, инцидент произошел из-за отказа двигателя.

Оба члена экипажа катапультировались и выжили. Военных доставили в больницу Деррифорда с незначительными травмами, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в США легкомоторный самолет разбился об автомобиль. В результате происшествия по меньшей мере два человека, находившиеся на борту, скончались. Водитель и ребенок, которые ехали в автомобиле, получили травмы и были госпитализированы.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Так больше нельзя! Анна Заворотнюк заявила о переезде из России: «От этого моя дыра в груди зарастет»
Так больше нельзя! Анна Заворотнюк заявила о переезде из России: «От
Группа RASA распадается: «Сегодня выходит наш последний трек»
Группа RASA распадается: «Сегодня выходит наш последний трек»
Стало известно, кто купил «Дом-2»
Стало известно, кто купил «Дом-2»
Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире
Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире
В России на время Олимпиады появятся фан-зоны
В России на время Олимпиады появятся фан-зоны
Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал
Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал
В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» прошел День открытых дверей
В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» прошел День
В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37 детских школах искусств в 2021 году
В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37
Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального
Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует упростить
Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует
Суд решил продолжить рассмотрение дела против Кернеса
Суд решил продолжить рассмотрение дела против Кернеса
Объяснено нежелание трудовых мигрантов ехать в Россию
Объяснено нежелание трудовых мигрантов ехать в Россию

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном

Еще по теме

В США самолет разбился об автомобиль
В Британии разбился самолет, есть жертвы
В Риме самолет рухнул на рельсы
Два человека погибли при крушении военного самолета в Тунисе