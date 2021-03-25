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Вот почему вы плохо спите: 6 привычек, которые нужно забыть

Вот почему вы плохо спите: 6 привычек, которые нужно забыть

Плохой сон может быть причиной слабой энергетики, наличия проблем с биополем или просто следствием неправильного образа жизни. Эксперты рассказали, почему вы можете плохо спать и как это исправить.


Если у человека проблемы со сном, это приводит к так называемому синдрому хронической усталости. Эксперты настоятельно рекомендуют помнить, что от качества сна во многом зависит и качество жизни.

Неправильный режим

Самая главная причина состоит именно в этом. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о том, почему правильный режим укрепляет энергетику. Его отсутствие действует абсолютно противоположным образом. Если человек ложится и встает в разные часы, это снижает само качество сна, потому что нашему телу нужна привычка. Оно не понимает, нужно ли ему завтра на работу, или вы хотите остаться дома.

Кофе во второй половине дня

Эта привычка точно не способствует ночному отдыху. Если и пить кофе, то только утром, и то с осторожностью, ведь от него больше вреда, чем пользы. Нужно отказываться от привычки пить кофе, чтобы взбодриться, вместо качественного переключения в разных видах деятельности.


Использование гаджетов перед сном

Воздействие на человека идет по двум направлениям. Во-первых, свет, исходящий от телефонов, телевизоров и компьютеров, губительно влияет на наши биологические часы. Гаджеты не позволяют нормально вырабатываться гормону мелатонину. Это заставляет обманываться наше тело, которое думает, что за окном всё ещё день.

Более того, если вы, скажем, играете в компьютерные игры за компьютером или в телефоне, то это порой приводит к нервному возбуждению. Еще хуже, если вы прямо перед сном посмотрели какой-то страшный или тревожный фильм, неприятные новости об обстановке в мире и в стране. Не смотрите телевизор, не общайтесь с неприятными людьми в интернете перед сном. Эту привычку необходимо искоренить как можно скорее.

Привычка использовать кровать неправильно

Кровать — место для сна. В спальне в кровати должна царить особая аура. Если в кровати есть, пить, смотреть кино и работать, то сон постепенно будет ухудшаться, потому что место для сна превратилось в место для работы или досуга.

Спать в окружении шума


Это очень опасно для здоровья. Западные ученые провели исследования, в ходе которых им удалось узнать, что жизнь человека сокращается в среднем на 10% , если он спит в окружении постоянного шума. Речь идет не о шуме автомобилей вдали, а о разговорах соседей, музыке, лае собак, шуме ремонта и так далее. На помощь могут прийти беруши, которые помогут снизить уровень раздражающих звуков до минимума.

Спать в душной комнате

Эту привычку нужно также искоренять. Каждый вечер перед сном проветривайте комнату. Впускайте в нее свежий воздух. Это позволит вам лучше высыпаться, быстрее засыпать и восстанавливать за ночь больше энергии.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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