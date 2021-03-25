Возвращение Дзюбы: первый матч сборной в отборе на ЧМ

Анастасия Иванова

Капитан сборной России после продолжительного отстранения от повязки феерично ворвался в игру. На 23-й минуте форвард открыл счет в сражении с Мальтой.

Поначалу матч для россиян не предвещал ничего хорошего. Мальтийцы начали игру довольно агрессивно и наступательно. Но на 15-й минуте борозды правления перешли к россиянам. Появились четкие пасы, передачи в одно касание, особенно активизировались атаки Александра Головина и Артема Дзюбы. От последнего фанаты ждали, как никогда, решительных действий. Форвард российской сборной не подвел: на 23-й минуте он забил первый гол в этом году. Через 12 минут с подачи Марио Фернандеса мяч снова попадает в ворота сборной Мальты. И счет становится 2:0 в нашу пользу.

Сразу после первого гола гендиректор канала «Матч ТВ» Тина Канделаки поспешила прокомментировать успех российской сборной.

«Вот потому Дзюба и капитан. Игра может идти, может не идти, но капитан всегда на мостике и всегда начеку».

Впервые матч проходит без зрителей. Есть в этом и плюсы: как заметили спортивные комментаторы, подсказки Станислава Черчесова и его помощников хорошо слышны.

На десятой минуте второго тайма нападающий сборной Мальты Джозеф Мбонг забил гол. Счет 2:1 россиян явно не устраивал. И уже на завершающей 90-й минуте Александр Соболев забил третий гол. Сборная России одержала уверенную победу в отборочном матче чемпионата мира 2022.