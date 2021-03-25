Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Возвращение Дзюбы: первый матч сборной в отборе на ЧМ

Возвращение Дзюбы: первый матч сборной в отборе на ЧМ

Капитан сборной России после продолжительного отстранения от повязки феерично ворвался в игру. На 23-й минуте форвард открыл счет в сражении с Мальтой.


Поначалу матч для россиян не предвещал ничего хорошего. Мальтийцы начали игру довольно агрессивно и наступательно. Но на 15-й минуте борозды правления перешли к россиянам. Появились четкие пасы, передачи в одно касание, особенно активизировались атаки Александра Головина и Артема Дзюбы. От последнего фанаты ждали, как никогда, решительных действий. Форвард российской сборной не подвел: на 23-й минуте он забил первый гол в этом году. Через 12 минут с подачи Марио Фернандеса мяч снова попадает в ворота сборной Мальты. И счет становится 2:0 в нашу пользу.

Сразу после первого гола гендиректор канала «Матч ТВ» Тина Канделаки поспешила прокомментировать успех российской сборной.

«Вот потому Дзюба и капитан. Игра может идти, может не идти, но капитан всегда на мостике и всегда начеку».

Впервые матч проходит без зрителей. Есть в этом и плюсы: как заметили спортивные комментаторы, подсказки Станислава Черчесова и его помощников хорошо слышны.

На десятой минуте второго тайма нападающий сборной Мальты Джозеф Мбонг забил гол. Счет 2:1 россиян явно не устраивал. И уже на завершающей 90-й минуте Александр Соболев забил третий гол. Сборная России одержала уверенную победу в отборочном матче чемпионата мира 2022.  

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту

Топ на сегодня

Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Выплаты на детей получит новая категория москвичей
Выплаты на детей получит новая категория москвичей

Еще по теме

Сборная Турции обыграла Нидерланды в матче отбора чемпионата мира-2022
В первом тайме Россия проигрывает Словакии 2:0
Россия обыграла Турцию в первом чемпионате Лиги наций
Хоккеист сборной России Шипачев получил матч-штраф в игре с канадцами