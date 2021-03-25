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Выдачу кредитов в России захотели ограничивать

Выдачу кредитов в России захотели ограничиватьФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Центробанк захотел ограничивать объем выдачи отдельных видов кредитов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым и Игорем Дивинским, документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В случае принятия законопроекта ЦБ получит возможность ограничивать объемы выдачи конкретных видов кредитов в целях предотвращения накопления рисков заемщиков. Основные ограничения коснутся физических лиц.

В частности, им смогут ограничивать выдачу всех видов кредитов, кроме автомобильных и ипотечных. Распространится новая мера и на микрозаймы.

При этом ограничения не означают полный запрет на выдачу тех или иных видов кредитов. Отдельные параметры ограничений будет устанавливать руководство ЦБ. Предписания будут выдаваться не банковской системе в целом, а отдельным кредитным и микрофинансовым организациям (МФО).

ЦБ уже выступал с подобной инициативой в 2019 году, когда в России был зафиксирован рост необеспеченного кредитования. Однако до сих пор у регулятора не было такой возможности.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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