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Выездные пункты вакцинации открылись еще в двух торговых центрах Москвы

Выездные пункты вакцинации открылись еще в двух торговых центрах Москвы

Выездные бригады вакцинации начали работу в московских ТЦ "Ереван Плаза" и "Щука".

Власти также приняли решение возобновить вакцинацию в ТЦ "Европейский" и "Гагаринский" из-за большого спроса у горожан. Кроме того, в торговом центре "РИО Ленинский" можно привиться первым компонентом вакцины до 27 марта. График работы выездных бригад опубликован на mos.ru.

Программа вакцинации стартовала в Москве 5 декабря. Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, или в частных медцентрах.

Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они работают на ВДНХ, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский", "Ривьера", "Дубровка", "Круг", "Домодедовский", "Тройка", "Кунцево-Плаза", "РИО Ленинский". Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.


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По материалам: uposters.ru
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