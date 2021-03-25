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Выигравший в лото 335 млн россиянин уже три месяца не забирает деньги

Выигравший в лото 335 млн россиянин уже три месяца не забирает деньги

Житель Твери, выигравший в декабре 2020 года почти 335 млн рублей в "Столото", до сих пор не обратился за выигрышем — об этом рассказали сами организаторы гослотереи.

Речь идет о рекордном выигрыше для Тверской области, а также одном из трех крупнейших выигрышей в прошлом году. Новоиспеченный мультимиллионер приобрел билет на почте, в отделении на ул. Фрунзе, 20, он обошелся ему в 200 рублей.

В декабре 2020 года житель Твери выиграл в 2684-м тираже "Спортлото "4 из 20" 334 миллиона 883 тысячи 756 рублей. С момента розыгрыша прошло три месяца, однако мультимиллионер до сих пор не обратился за выигрышем.

Согласно закону, победитель может обратиться за выигрышем в течение 195 дней после публикации результатов тиража. Затем билет будет считаться действительным еще в течение трех лет, но для получения денег уже потребуются дополнительные документы. Наконец, по истечению и этого срока невостребованный выигрыш направят в бюджет.

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По материалам: uposters.ru
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