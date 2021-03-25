Выигравший в лото 335 млн россиянин уже три месяца не забирает деньги
Житель Твери, выигравший в декабре 2020 года почти 335 млн рублей в "Столото", до сих пор не обратился за выигрышем — об этом рассказали сами организаторы гослотереи.
Речь идет о рекордном выигрыше для Тверской области, а также одном из трех крупнейших выигрышей в прошлом году. Новоиспеченный мультимиллионер приобрел билет на почте, в отделении на ул. Фрунзе, 20, он обошелся ему в 200 рублей.
Согласно закону, победитель может обратиться за выигрышем в течение 195 дней после публикации результатов тиража. Затем билет будет считаться действительным еще в течение трех лет, но для получения денег уже потребуются дополнительные документы. Наконец, по истечению и этого срока невостребованный выигрыш направят в бюджет.