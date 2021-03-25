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Задержанный ФСБ член банды Басаева оказался известным писателем

Задержанный ФСБ член банды Басаева оказался известным писателемКадр: пресс-служба ФСБ

Герман Арбинин, задержанный в Москве за участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева, оказался известным поэтом и писателем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что он занимался творчеством под псевдонимом Шамиль Арбинин. В Союзе писателей Чечни рассказали изданию, что не знали задержанного под его настоящим именем.

В Instagram-аккаунте, предположительно принадлежащем Арбинину, указано, что он член Союза писателей России. На странице, у которой более 100 тысяч подписчиков, опубликованы стихи и видео с выступлений на вечерах поэзии. Согласно одной из публикаций, поэт презентовал свои стихи в Бельгии. «Скоро выйдет новый сборник стихов "Увенчанный Свободой", и надеюсь, что в Москве, в Грозном и в европейских городах смогу презентовать новые стихи. Читать их так не научился», — написал он 16 марта.

За день до этого Арбинин опубликовал стихотворение «Я чеченец»:

Я чеченец.
Что это значит?
Это значит я вопреки,
вопреки и никак иначе
Прохожу по кривой в пути.

Это значит локтями в толпы,
Я толкаюсь, чтоб как-то жить,
Это значит мне чужды вопли,
Даже если хотят убить.

Это значит — я должен миру —
Мне не должен совсем никто,
Даже если пишу о мире,
Обвинят в том, что это зло,

Это значит, что я виновен,
Абсолютно, во всем, всегда,
Обвиняют, что чаще злобен,
Говорят — холоднее льда.

Я чеченец, а это значит,
Мне проложен нелегкий путь,
Вопреки и никак иначе,
Это есть моей жизни суть.

О задержании уроженца Чечни Германа Арбинина сообщалось ранее 25 марта. Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что в ближайшее время ему предъявят обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие планирует добиваться ареста Арбинина.

Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт произошло 29 февраля 2000 года. Члены вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба осуществили наступление с трех сторон, при этом в военнослужащих прицельно стреляли из автоматов Калашникова. В ходе боя погибли 84 десантника, выжили только шестеро. Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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