Закредитованным россиянам могут ограничить выдачу новых займов

Вадим Карасев

В Государственную Думу внесен законопроект, в соответствии с которым банки не смогут выдавать ряд займов гражданам, которые уже и так входят в категорию закредитованных.

Согласно закону, совет директоров Банка России сможет устанавливать предельную долю кредитов определенного типа, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в текущем квартале. Утверждать период ограничений и параметры займов, к которым этим ограничения будут применяться, сможет совет директоров ЦБ.

Ограничения по розничным кредитам не будут касаться ипотеки и автокредитов, уточняют парламентарии. Закон предусматривает дифференциацию прямых количественных ограничений по их характеристикам, видам лицензий банков и отнесения их к системно значимым.

Если документ примут, за его нарушение банки и МФО будут расплачиваться повышением коэффициентов риска или же станут субъектами надзорных мер — вплоть до штрафов или запрета на отдельные операции.

Как сообщал NEWSTES, ранее российские коллекторы назвали самых ненадежных заемщиков.